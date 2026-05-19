РФ вгатила балістикою по центру Прилук: загинули люди, "прилетіло" біля торговельного центру

Удар по Прилуках 19 травня

Реклама

Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по гіпермаркету «Епіцентр» у Прилуках Чернігівської області. Це трапилося під час повітряної тривоги.

Унаслідок влучання ракети горить дах «Епіцентру». Про це повідомляють у Чернігівській ОВА.

Росіяни вгатили по Прилуках балістикою: горить «Епіцентр»

Крім пошкодження будівельного гіпермаркету, є пошкодження на території заводу, що не працює і розташований поруч.

Реклама

Удар по Прилуках прийшовся на центр міста.

Внаслідок російської атаки є поранені.

За інформацією поліції Чернігівської області, попередньо відомо про 2 загиблих людей та 17 поранених, серед яких є дитина.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що удар відбувся близько 10 ранку. Під ворожий удар потрапило одне з підприємств.

Реклама

«Пошкоджено торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежну техніку», — пише Чаус.

Усі служби працюють на місцях. Пораненим надають допомогу.

Удари Росії: останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 18 травня російська армія здійснила масштабну атаку на Дніпро та область, застосувавши ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби. Повітряна тривога і серії потужних вибухів тривали з вечора до самого ранку. Під прицілом ворога опинилися житлові квартали обласного центру, де зафіксовано влучання та виникли пожежі, зокрема на даху багатоповерхівки.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, виш, релігійну установу, підприємство та автомобілі. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед яких троє дітей. Наймолодшій постраждалій дитині лише 5 місяців.

Реклама

Вісьмох людей госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Новина доповнюється

Новини партнерів