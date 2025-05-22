Росіяни вгатили вночі по Україні: які регіони перебували під ударами

Окупанти тероризують українців / © Associated Press

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У ніч проти 22 травня росіяни знову атакували Україну ударними дронами та ракетою.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник здійснив атаку балістичною ракетою „Іскандер-М“ із району Таганрога та 128-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«74 — збито вогневими засобами ураження, 38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина», — додаали у відомстві.

Нагадаємо, що вночі відбулася атака дронами на Харків, влада повідомила про наслідки.