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- Війна
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Росіяни вгатили вночі по Україні: які регіони перебували під ударами
Уночі, 22 травня, окупанти випустили по українських містах понад 100 «Шахедів».
У ніч проти 22 травня росіяни знову атакували Україну ударними дронами та ракетою.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник здійснив атаку балістичною ракетою „Іскандер-М“ із району Таганрога та 128-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
«74 — збито вогневими засобами ураження, 38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина», — додаали у відомстві.
Нагадаємо, що вночі відбулася атака дронами на Харків, влада повідомила про наслідки.