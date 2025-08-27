Росіяни відновили енергетичний терор: зафіксовані удари у шести областях України

Росіяни відновили енергетичний терор / © Associated Press

У ніч проти 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Під прицілом опинилися об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Наразі триває оцінка завданих збитків, а на місцях влучань працюють аварійні та рятувальні служби. Близько першої ночі БпЛА пошкодили обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, що призвело до відключення електропостачання для значної частини міста та промислових споживачів.

На Полтавщині росіяни атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики та газовики працюють над якнайшвидшим відновленням постачання електроенергії та газу.

Українська влада розцінює атаки як черговий акт енергетичного терору з боку РФ, спрямований проти мирного населення та цивільної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

Раніше у Центрі протидії дезінформації пояснили, чому Росія відновила удари по енергетиці.