Війна
931
1 хв

Росіяни відводять свої сили із Сумської області: що там відбувається

Підрозділи Держприкордонслужби, які боронять країну в межах Сумської області, відзначають зменшення кількості атак ворога.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Російські війська поступово відводять підрозділи із Сумської області. Зокрема, на напрямках Хотінської та Юнаківської громад, де ворог раніше намагався просунутися, активність окупантів суттєво впала.

Про це в етері повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

З його слів, підрозділи України, які тримають цей рубіж, кажуть, що атак стало значно менше, ніж на початку.

«Ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку, перекидаючи їх зокрема і на південь», — уточнив Демченко.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається приховати провали операцій в Сумській і Харківській областях. Попри заяви російського командування, українські сили продовжують активні дії. Зокрема, звільнено населені пункти Кіндратівка та Андріївка на Сумщині.

Очільник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов повідомив, що виконання завдань спеціальної військової операції Об’єднаною групою військ буде продовжено наступальними діями.

