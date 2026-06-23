Росіяни втратили в Криму три “Оріони”: чим небезпечні ці дрони (відео)

ЗСУ знищили три російські БПЛА "Оріон" у Керчі, які можуть нести ракети "Бандероль" / © Роберт Бровді «Мадяр»

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Сили безпілотних систем ЗСУ під час чергової атаки по російських об’єктах в окупованому Криму знищили одразу три розвідувально-ударні БПЛА “Оріон”.

Відео ударів по цілях опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді, передає Defense Express.

На кадрах зафіксовано послідовне ураження трьох дронів “Оріон” виробництва російської компанії “Кронштадт”. Вони перебували на аеродромі в окупованій Керчі.

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Один із безпілотників, імовірно, вже готували до польоту — він був на руліжній доріжці. Ще два дрони українські сили уразили на стоянках.

Крім БПЛА “Оріон”, під час атаки також були уражені нафтові резервуари Керченської ТЕЦ, електропідстанція, газорозподільна станція, засоби протиповітряної оборони РФ та інші об’єкти.

Знищення трьох “Оріонів” стало суттєвим ударом по можливостях росіян, оскільки саме ці безпілотники використовуються як носії нових малогабаритних крилатих ракет S8000 “Бандероль”.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що “Оріон” є носієм цієї далекобійної зброї. Ракета “Бандероль” має бойову частину до 150 кг і дальність до 500 км.

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Наразі саме БПЛА “Оріон” є єдиним відомим носієм цих ракет. Водночас у планах РФ — інтегрувати “Бандероль” також на ударні вертольоти Ми-28.

Окремою проблемою для росіян є те, що “Оріони” складно сховати від подібних ударів. Цей безпілотник має значні габарити, зокрема розмах крила 16,3 метра.

Через це його неможливо розмістити у стандартних арочних укриттях типу 2А13, ширина яких становить 13 метрів. Саме тому дорогі російські БПЛА часто залишаються просто неба.

Водночас навіть будівництво більших укриттів не гарантує росіянам безпеки: бойова частина українських дронів зросла настільки, що дозволяє уражати цілі навіть усередині захисних споруд.

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Зазначимо, Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Він був ключовою ланкою для логістики російської армії.

Нагадаємо, дрони ГУР на Запорізькому напрямку «скасували» маршрути постачання РФ до Криму.

Оператори безпілотників ДАД (дистанційно керованих авіаційних дронів — ред.) продемонстрували ефектне відео знищення російських вантажівок постачання, які намагалися пересуватися так званим сухопутним коридором до окупованого Криму через Запорізьку область.

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