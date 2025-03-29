Росія глушить українські високоточні бомби / © Associated Press

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Україна виявила справжню панацею проти російських авіаційних бомб із супутниковим наведенням. Тепер системи РЕБ Росії впливають на українські високоточні бомби.

Про це пише Forbes.

Посилаючись на одного з українських воєнкорів, видання зазначає, що росіяни завезли нову техніку радіоелектронної боротьби. Вони справді можуть завадити ударам. GPS бомб може не бути ефективним. Тепер українським силам залишається покладатися на боєприпаси, системи наведення яких є автономними.

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Водночас аналітики не беруться точно стверджувати, що російське глушіння поширене й ефективно, як і українське.

«Україна все ще зберігає електронну перевагу, швидко впроваджуючи ефективні системи РЕБ, які можуть придушувати російський зв’язок. Київ більше не може зі 100-відсотковою точністю вражати російські цілі за допомогою плануючих бомб, таких як французький Hammer та американська JDAM», — пишуть журналісти.

Автори публікації зазначають, що в умовах радіоелектронного придушення як Україна, так і Росія змушені покладатися на боєприпаси з автономним наведенням.

«Якщо українські інерційні системи навігації залишатимуться ефективнішими за російські, загальне використання РЕБ може зіграти на користь України», — зазначають у медіа.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ глушать російські КАБи по всьому фронту, знищуючи одну з головних переваг ворога.