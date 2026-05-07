Росіяни вигадали новий "трюк" із дронами: "Флеш" попередив про небезпеку (фото)

Російський боєприпас / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Російські війська почали застосовувати безпілотники «Гербера» як носії для скидання FPV-дронів із боєприпасами. Небезпечні предмети вже знаходять на дахах житлових будинків та на вулицях міст.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш».

Радник міністра опублікував фото вибухонебезпечного ворожого предмета, який було знайдено на даху багатоповерхівки за 30+ км від кордону. Напередодні таку ж знахідку виявили на вулиці.

«Ці FPV із зарядами скидає безпілотник „Гербера“. Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки«, — закликав Бескрестнов.

Росіяни скидають з «Гербер» FPV-дрони з боєприпасами / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

До слова, напередодні Бескрестнов повідомив, що Україна змінює концепцію ППО: замість точкового захисту міст створюється ешелонована система перехоплення вздовж кордону. Як пояснив «Флеш», мета ворога — створити «мертву зону» вглиб до 80 км, тому дрони мають збиватися ще на підльоті. Нова стратегія передбачає кілька ліній захисту з використанням РЕБ та дистанційно керованих перехоплювачів. Побудова такої мережі потребує значного ресурсу та часу, але вже перебудовує логіку оборони тилу.

Бескрестнов також попередив, що російські війська почали атакувати АЗС на відстані 20 — 25 км від лінії фронту, використовуючи для цього дрони з невеликим боєприпасом для збільшення дальності польоту. Власникам заправок рекомендується встановити захисні сітки над вразливими місцями, газовими місткостями та зонами в’їзду-виїзду.

