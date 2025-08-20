Росіяни використовують новий безпілотник з LTE-зв’язком: у ГУР розкрили деталі

Атака дронами

Армія РФ використовує новий безпілотник, який становить ще більшу небезпеку. Він оснащений LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування.

Про це пише ГУР МО.

3D-модель нового БпЛА армыъ РФ

Деталі про новий дрон РФ

Як зазначається, новий безпілотник Росія може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон. Крім цього, він може слугувати як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Ключові характеристики:

обладнаний камерою та двома LTE-модемами для передавання відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції та отримування команд для коригування курсу;

в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV;

має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (Гєрань-1), але дещо менший;

навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

«Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор)», — наголошують у розвідці.

Додається, що двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу — це робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу «італмас» виробництва російської zala group.

Нагадаємо, в Росії вже є нові безпілотні ударні катери. Ворог може застосовувати їх за аналогією “Шахедів”. І для України це серйозна загроза.

Основним завданням цих ворожих безпілотних катерів будуть удари по українській морській інфраструктурі.

Так, росіяни можуть за один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними) атакувати порти, вишки, кораблі — всю морську інфраструктуру.