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- Війна
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Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки та наведення: нова загроза для України
Без термінових заходів українські тили залишаться вразливими.
Російські окупанти почали застосовувати дрони-камікадзе "Шахеди" не лише для атак, а й для ведення розвідки та корегування ударів.
Як повідомляє активіст Сергій Стерненко, вчора на Сумщині ворог використав один із дронів для онлайн-трансляції атаки інших "Шахедів" на український автотранспорт.
"Очевидно, ворог буде далі розвивати цей напрям, і це ДУЖЕ небезпечно", - попередив Стерненко.
За його словами, росіяни можуть використовувати "Шахеди" для:
ведення розвідки в реальному часі;
корегування ударів інших дронів;
атак по рухомих цілях, зокрема системах ППО.
"Вже зараз необхідна комплексна протидія: від обмежень продажу SIM-карт та блокування підозрілого трафіку до розбудови повноцінної системи 'дронової ППО' у тилу", - зазначив він.
Стерненко наголосив, що без термінових заходів українські тили залишаться вразливими:
"Якщо будемо рухатись так, як зараз, наші тили будуть беззахисними. І ворог почне всі дронові атаки здійснювати із онлайн-розвідкою та керуванням".
Раніше повідомлялось, що Росія почала застосовувати БпЛА типу Shahed-136/”Герань-2” із хімічними отруйними речовинами.