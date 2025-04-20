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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки та наведення: нова загроза для України

Без термінових заходів українські тили залишаться вразливими.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дрон-камікадзе "Шахед"

Дрон-камікадзе "Шахед". / © MIL.IN.UA

Російські окупанти почали застосовувати дрони-камікадзе "Шахеди" не лише для атак, а й для ведення розвідки та корегування ударів.

Як повідомляє активіст Сергій Стерненко, вчора на Сумщині ворог використав один із дронів для онлайн-трансляції атаки інших "Шахедів" на український автотранспорт.

"Очевидно, ворог буде далі розвивати цей напрям, і це ДУЖЕ небезпечно", - попередив Стерненко.

За його словами, росіяни можуть використовувати "Шахеди" для:

  • ведення розвідки в реальному часі;

  • корегування ударів інших дронів;

  • атак по рухомих цілях, зокрема системах ППО.

"Вже зараз необхідна комплексна протидія: від обмежень продажу SIM-карт та блокування підозрілого трафіку до розбудови повноцінної системи 'дронової ППО' у тилу", - зазначив він.

Стерненко наголосив, що без термінових заходів українські тили залишаться вразливими:

"Якщо будемо рухатись так, як зараз, наші тили будуть беззахисними. І ворог почне всі дронові атаки здійснювати із онлайн-розвідкою та керуванням".

Раніше повідомлялось, що Росія почала застосовувати БпЛА типу Shahed-136/”Герань-2” із хімічними отруйними речовинами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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