Війна в Україні / © Associated Press

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Росіяни не переслідують стратегічної мети під час заходу на територію Сумської області, а намагаються досягнути інформаційного ефекту.

Про це заявив воєнний оглядач Василь Пехньо в етері Еспресо.

«Якщо ви мене запитаєте про їхню стратегічну мету, що вони цим хочуть досягнути, чесно кажучи, її немає, окрім як інформаційної. Саме тому, мені здається, що за цей тиждень, коли в етері усіх українських медіа говорили про Сумщину, ми, я маю на увазі українські медійники, дещо підігравали російській пропаганді», — сказав Пехньо.

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За його словами, справжнім напрямком головного удару залишається Донбас.

«Насправді не Сумщина — місце головного удару противника. Донбас, Донецька область, вихід на кордони Донецької області — це мета номер один у противника. Навіть у всіх зведеннях Генерального штабу там найбільша кількість бойових з’єднань, напевно, відсотків 80. Сумщина є допоміжним, відволікаючим, інформаційним аспектом», — наголосив він.

Пехньо додав, що така стратегія з боку РФ — не нова. Подібні інформаційні атаки вже неодноразово мали місце.

«Я вам за останнє пів року назву з п’ять таких інформаційних аспектів, які були. Я думаю, що ви їх пригадаєте. Херсон, 300 човнів — пам’ятаєте листопад минулого року? Всі кричали: „Гвалт, буде захоплення Херсону“. Доводилося заспокоювати, казати: „Ні, це інформаційна атака на нас, заспокоймося“», — нагадав Пехньо.

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Також він згадав ситуацію з російською ракетою «Орешник».

«Наступне — ракета „Орешник“. Всі кричали: „Гвалт“. Забули про неї, навіть Путін про неї вже не згадує. Далі — місяць тому згадували Дніпропетровщину, вихід на кордони. До недавнього часу, поки Deep State не писали про це пост, знову ж таки, забули про це, тому що з’явився новий наратив Сумщини», — зазначив він.

Експерт не виключає, що після Сумщини фокус російської інформаційної кампанії зміститься на інші регіони.

«Я не виключаю, що тепер на Сумщині, не досягнувши якогось глибинного успіху, росіяни переключаться, наприклад, на Запорізький напрямок. І цілком може бути, що саме на Запоріжжі зараз, найближчими тижнями, буде якесь заворушення, яке інформаційно-медійно буде підтримуватися росіянами, як гвалт: „Давайте кричати про захоплення Запорізької області чи Запоріжжя“», — підсумував Василь Пехньо.

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Раніше повідомлялося, що російська армія активізувала бойові дії на Сумському напрямку. Загарбники намагаються розширити плацдарм на прикордонні.

Ми раніше інформували, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли Сумської області, зокрема із застосуванням авіації.