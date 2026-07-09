Росіяни випробовують новий "невидимий" дрон: чим він небезпечний

Росіяни намагаються зробити новий дрон невразливим / © із соцмереж

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Росія тестує новий ударний безпілотник крилатого типу на оптоволоконному керуванні, який позиціонують як аналог дрона «Молнія». Апарат планують запустити у серійне виробництво.

Про це повідомив український фахівець із систем радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У Росії заявляють про наміри налагодити серійне виробництво такого апарата, що стане аналогом ударного БПЛА «Молнія» та матиме заявлену дальність польоту до 50 кілометрів.

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Ключова ідея цієї розробки схожа з концепцією ударних безпілотників із використанням штучного інтелекту. Йдеться про те, щоб зробити політ ударного БпЛА з бойовою частиною масою до 10 кілограмів практично непомітним для української радіоелектронної розвідки та мінімізувати можливість його придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Передавання відеосигналу через оптоволокно забезпечує високу якість зображення, що дає оператору змогу керувати дроном на малих висотах, оминаючи природні та штучні перешкоди. Політ на низьких висотах також ускладнює виявлення безпілотника радіолокаційними станціями.

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати реактивні «Шахеди», які можуть летіти зі швидкістю до 500 км/год. Через це українські дрони-перехоплювачі, розраховані на повільніші цілі, не завжди можуть їх наздогнати.

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