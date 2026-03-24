Росіяни випробовують новий реактивний дрон: в чому його небезпека

Окупанти розпочали випробування нової ракети-дрона «Герань-5». Головною особливістю цього розроблення є надвисока швидкість, яка дозволяє обходити українські системи захисту.

Про це в інтерв’ю виданню «Бабель» розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За словами експерта, успіхи України у розробленні зенітних дронів змусили ворога шукати контрзаходи. Оскільки українські сили вже збивають близько 30% ворожих апаратів зенітними дронами, росіяни намагаються створити системи, які дозволять їхнім БпЛА уникати ураження.

«Ми вже збиваємо їх на 30% зенітними дронами, а будемо збивати на 99 чи на 100. Тобто їм потрібно буде придумати контрзахід. Що вони можуть зробити? Вони можуть зробити систему ухилення. Відповідно, ми маємо думати, як вони це реалізують», — пояснив Бескрестнов.

Окрім технічних характеристик, ворог змінює і тактику. Росіяни вивчають нові висоти та вибудовують спеціальні «коридори» на mesh-модемах для безпечного прольоту своїх апаратів.

В чому проблема для українських перехоплювачів

Найбільшим викликом для Сил оборони може стати саме швидкість «Герані-5». Наразі українські перехоплювачі здатні розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину, чого достатньо для боротьби з деякими реактивними «Шахедами». Однак нове російське розроблення значно випереджає ці показники.

«Наші перехоплювачі не зможуть літати зі швидкістю більше, умовно, за 300 кілометрів на годину. Реактивний "Шахед" зараз летить 280-320 — проти нього ще є якісь ідеї, як працювати. Але росіяни вже випробовують "Герань-5". Це ракета-дрон, летить 500-600 кілометрів за годину», — підкреслив фахівець.

Ворог також планує нарощувати швидкість наявних реактивних безпілотників до 400 кілометрів на годину, щоб нівелювати ефективність українських перехоплювачів по всій країні.

Флеш переконаний, що всі поточні спроби росіян щодо реактивних дронів спрямовані саме на подолання українського захисту. Це вимагає від України негайного розроблення нових технологічних рішень.

«Для того, щоб усі наші перехоплювачі, які ми збудували і якими забезпечили всю країну, не були ефективними. Я бачу, що так і буде. Відповідно, ми вже зараз повинні наперед думати, як будемо працювати зі швидкісними реактивними дронами. А це вже реактивні перехоплювачі. Там вже абсолютно інші технології», — наголосив експерт.

Нагадаємо, в Україні триває розроблення власних балістичних ракет. За даними представників оборонної галузі, одним із таких розроблень є ракета ФП-9, над якою працює українська компанія Fire Point.

Як повідомляли розробники, ракета має дальність польоту близько 800–850 кілометрів і бойову частину масою до 850 кг. Така дальність теоретично дозволяє уражати цілі на значній відстані, зокрема у великих російських містах.

У компанії пояснюють, що балістичні ракети можуть мати перевагу над крилатими ракетами або безпілотниками завдяки високій швидкості, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

За словами представників розробника, випробування ракети необхідні для її подальшої кодифікації та можливого допуску до використання й офіційних закупівель для потреб оборони.

Також ми раніше писали, що Україна може зіткнутися з виснаженням своїх засобів протиповітряної оборони, оскільки війна проти Ірану вичерпує світові запаси ракет до Patriot.