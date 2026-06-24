Росіяни взяли під приціл узбережжя Чорного моря: б'ють дронами на Starlink — ISW

Вибух у Чорному морі (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Російські війська використовують безпілотні надводні апарати зі Starlink для спроб атак по українському узбережжю Чорного моря.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на радника Міністерства оборони України з оборонних технологій, фахівця з безпілотників і радіоелектронної боротьби Сергія “Флеша” Бескрестнова.

За його словами, вранці 23 червня російські війська безуспішно намагалися атакувати українське узбережжя кількома безпілотними надводними апаратами.

Реклама

Українські військові виявили ці дрони в морі та знищили їх.

Бескрестнов повідомив, що на знищених апаратах були встановлені системи Starlink. За його словами, Росія використовує їх через відсутність інших ефективних систем управління на великій відстані.

Таким чином окупанти намагаються розширити можливості своїх морських безпілотників і бити по об’єктах на українському узбережжі.

Удар по узбережжю Одеси: останні новини

Напередодні, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під прицілом опинилося морське узбережжя міста.

Реклама

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Пізніше стало відомо, що загиблою була 26-річна Дар’я Кравченко. За інформацією її родичів, дівчина народилася у 1999 році та навчалася у Скадовській школі №1, яку закінчила із золотою медаллю.

Після атаки інформацію про кількість постраждалих уточнювали.

Новини партнерів