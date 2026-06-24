ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Росіяни взяли під приціл узбережжя Чорного моря: б'ють дронами на Starlink — ISW

Російські війська намагаються атакувати українське узбережжя Чорного моря за допомогою надводних дронів. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Вибух у Чорному морі (ілюстративне фото)

Вибух у Чорному морі (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російські війська використовують безпілотні надводні апарати зі Starlink для спроб атак по українському узбережжю Чорного моря.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на радника Міністерства оборони України з оборонних технологій, фахівця з безпілотників і радіоелектронної боротьби Сергія “Флеша” Бескрестнова.

За його словами, вранці 23 червня російські війська безуспішно намагалися атакувати українське узбережжя кількома безпілотними надводними апаратами.

Українські військові виявили ці дрони в морі та знищили їх.

Бескрестнов повідомив, що на знищених апаратах були встановлені системи Starlink. За його словами, Росія використовує їх через відсутність інших ефективних систем управління на великій відстані.

Таким чином окупанти намагаються розширити можливості своїх морських безпілотників і бити по об’єктах на українському узбережжі.

Удар по узбережжю Одеси: останні новини

Напередодні, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під прицілом опинилося морське узбережжя міста.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Пізніше стало відомо, що загиблою була 26-річна Дар’я Кравченко. За інформацією її родичів, дівчина народилася у 1999 році та навчалася у Скадовській школі №1, яку закінчила із золотою медаллю.

Після атаки інформацію про кількість постраждалих уточнювали.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie