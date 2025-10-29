"Росіяни є у Мирнограді": Стерненко звинуватив угруповання "Схід" у брехні

Російські війська у Мирнограді / © Telegram / Сергій Стерненко

Доповнено додатковими матеріалами

Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що у Мирнограді Донецької області вже є російські війська. Він звинуватив у брехні оперативно-стратегічне угруповання військ «Схід», яке стверджувало протилежне.

Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі.

«Це брехня! росіяни є у Мирнограді», — йдеться у заяві волонтера, до якої він прикріпив скриншот допису ОСУВ «Схід».

© Telegram / Сергій Стерненко

Стерненко також поширив відео, на якому зафіксована частина груп російської армії, що наразі присутні у Мирнограді із північного боку.

«Логістики на транспорті в місто немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує. Дронщики, змінюючи позиції, втратили чимало майна», — заявив волонтер.

Нагадаємо, раніше військовий блогер Богдан Мирошников заявив, що російські піхотні групи вже давно підібралися до південних околиць Мирнограда. Оглядач закликав уникати «зради», підкресливши, що утримання рубежів там гідне фільму. Мирошников також вважає, що доля Покровсько-Мирноградської агломерації вирішиться на лінії Білицьке-Гришино-шахта «Покровська», а не в міських боях.

Зауважимо, 29 жовтня в ОСУВ «Схід» заявили, що російських військ у Мирнограді немає. Там запевнили, що Сили оборони України повністю контролюють ситуацію як у самому місті, так і на його околицях.