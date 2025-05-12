Росіяни з помилками запускають послання про перемир'я на БПЛА (фото)

Збитий безпілотник

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Російські окупанти запустили по території України безпілотник із написом, що перемир’я не буде.

Про це повідомив Сергій «Флеш» Бескрестнов, український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій.

«Люди, які не хочуть, щоб війна закінчилася. Сьогодні прилетіла з Росії ось така „Гербера“, — зазначив він. На якому саме напрямку це сталося, „Флеш“ не уточнив.

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Фото t.me/serhii_flash

У коментарях користувачі зауважили, що росіяни самі не знають власної мови, яку нібито «захищають» в Україні, адже пишуть з помилками.

Нагадаємо, що сьогодні Франція та Німеччина висунули Путінові ультиматум, що він повинен до кінця доби погодитися на режим припинення вогню.

Проте у відповідь речник диктатора Пєсков нахабно заявив, що «мова ультиматумів не може використовуватися для діалогу з Росією».