Росіяни заявили про окупацію Родинське: в ЗСУ розповіли, хто контролює місто

Останніми днями російські пропагандисти поширюють новини про нібито захоплення міста Родинське, що в Покровському районі. Ці заяви спростовують українські військові. Станом на 4 січня Родинське перебуває під контролем Сил оборони.

Про це заявили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці. Бойова робота триває цілодобово», — запевнили військові.

У командуванні зазначили, що Росія постійно використовує брехню як зброю.

Водночас аналітики проєкту DeepState, який відслідковує ситуацію на фронті, 28 грудня 2025 року повідомляли лише про те, що загарбники просунулися поблизу Родинського і сусіднього Червоного Лиману.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.