Росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя: що кажуть у ЗСУ

Гуляйполе.

У Мережі з’явилося відео, на якому військові РФ стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади тероборони біля Гуляйполя. Сили

оборони проведуть розслідування.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Суспільному».

«За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація», — розповів представник ЗСУ.

З його слів, у разі встановлення відповідного факту правоохоронці відкриють кримінальне провадження. Крім того, за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій.

«Ніхто і нічого не буде приховувати», — наголосив Волошин.

Зауважимо, власні джерела підтвердили «Суспільному», що відповідні служби вже розпочали розслідування за фактом того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт, залишивши особисті речі, зокрема, ноутбуки, телефон, карти, які можуть містити важливу інформацію.

Нагадаємо, минулого тижня війська РФ прорвали кордон та зайшли на територію у Сумській області. Окупанти здійснили наступ у районі населеного пункту Грабовське. Сили оборони відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські солдати примусово вивезли на територію РФ понад пів сотні цивільних.

