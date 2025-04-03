Росіяни захоплюють українські безпілотники, які заражають їхні системи шкідливим ПЗ

Безпілотник / © Міноборони України

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Російські військові захоплюють українські дрони, що заражають їхні системи шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Forbes.

Війна між Росією та Україною характеризується широким використанням безпілотників, що впливають на ведення бойових дій. Недавнє відео у соцмережах, ймовірно російського походження, попереджає про шкідливе ПЗ на українських дронах, яке заражає російські системи.

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Які наслідки

За даними Reddit, варіанти цього ПЗ «випалюють USB-порт, перешкоджають перепрошивці та повторному використанню дрона». Вбудовані механізми ускладнюють використання захоплених безпілотників, змушуючи Росію посилювати кібербезпеку. Це ускладнює аналіз українських дронів і затримує розробку технологій боротьби з ними.

Деякі варіанти шкідливого ПЗ блокують повторне зображення жорсткого диска дрона. Навіть у разі успішного відновлення система може передати дані оператору ЗСУ, що ставить під загрозу російських військових. Це зменшує мотивацію РФ до перепрофілювання українських безпілотників, які в умовах дефіциту ресурсів є цінним трофеєм.

Вплив шкідливого ПЗ

Використання цієї тактики демонструє, як Україна застосовує свої сильні сторони в ІТ-сфері. Інтеграція вірусів у безпілотники дозволяє мінімізувати витрати, ускладнюючи роботу російських технологів. У перспективі такі методи можуть поширитися на інші електронні системи, обмежуючи здатність РФ вивчати або перепрофільовувати українське обладнання.

Росія, ймовірно, впроваджуватиме подібні механізми у свої дрони, що призведе до технологічної гонки в галузі кібербезпеки. Сторони будуть змушені постійно оновлювати антивірусні системи та розробляти більш витончені методи зараження ворожої техніки.

Останні три роки свідчать про зростання технологічного суперництва. Оснащення українських безпілотників шкідливим ПЗ може вплинути не лише на ефективність безпілотних операцій, а й на ширший контекст військової кіберборотьби.

Нагадаємо, Россія після одноденної перерви вдарила дронами: скільки "Шахедів" вдалося збити.