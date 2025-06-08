Війська РФ просуаються в напрямку міста Суми / © Associated Press

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У Сумській області російські окупаційні війська захопили ще 10 населених пунктів і просуваються далі в напрямку обласного центру. Станом на зараз загарбники перебувають менше ніж за два десятки кілометрів від міста.

Про це розповів OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв’ю Radio NV.

«Ще один дуже небезпечний напрямок — це Суми, де за останні кілька тижнів росіяни, на жаль, мають дуже серйозні просування. Вони окупували вже до 10 населених пунктів вздовж кордону, зараз перебувають менш ніж за 20 кілометрів від міської межі міста Суми», — зазначив експерт.

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На думку Кононученка, існує велика ймовірність, що окупантам вдасться наблизитись до Сум на відстань артилерійського обстрілу, тобто до 15-кілометрової позначки. Якщо це станеться, росіяни зможуть обстрілювати місто не тільки з РСЗВ, а й з іншої зброї, а також атакувати Суми FPV-дронами та «Ланцетами».

Нагадаємо, армія РФ просувається в Сумській області. Ситуація для обласного центру ускладнюється. Військовий експерт рекомендує виїжджати з великого обласного центру.

Також стало відомо про іншу серйозну небезпеку для міста. І хоча росіянам навряд чи вдасться захопити обласний центр, Сумський напрямок наразі є найскладнішою ділянкою фронту.