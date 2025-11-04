ТСН у соціальних мережах

"Росіяни захопили до 85% Покровська": журналіст розповів, чи змінив щось український "контрнаступ"

За словами Юліана Рьопке, український «контрнаступ» на півночі Покровська поки не змінює ситуацію на місці.

Ірина Лаб'як
Українські військові на фронті

Українські військові на фронті / © ТСН

Російська армія захопила близько 85% Покровська. Поки що немає ознак, що український «контрнаступ» змінює ситуацію.

Про це заявив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

«Російські війська захопили близько 85% Покровська, і наразі немає ознак, що український „контрнаступ“ на півночі міста змінює ситуацію на місці», — йдеться в повідомленні журналіста.

Водночас він зауважив, що наразі з центру Покровська поки немає відео боїв, обстрілів, дронових атак чи символічного підняття прапорів.

Мапа захоплених територій Покровська / © Х-сторінка Юліана Рьопке

Мапа захоплених територій Покровська / © Х-сторінка Юліана Рьопке

Яка ситуація у Покровську зараз?

Нагадаємо, 4 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що їхні спецпризначенці продовжують операцію у Покровську. Вони провели успішну десантну операцію та зайняли визначені рубежі, а також пробили наземний коридор для приєднання додаткових сил. Основна мета — ліквідація спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Цікаво, що президент України Володимир Зеленський заявив — йому «нічого невідомо» про проведення будь-якої спецоперації ГУР у Покровську. Зеленський підтвердив, що «була висадка» спецпризначенців розвідки, але наголосив, що їхні дії є частиною загальних операцій Генштабу та ЗСУ, про які «важливо не говорити». Глава держави підкреслив, що головним «парканом» для росіян є Збройні сили, які стримують ворога.

Старший офіцер 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак повідомив, що на сьогодні на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворог посилив тиск, активно застосовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби. Росіяни використовують тактику інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись приховано підійти до позицій. Попри труднощі, українські військові продовжують утримувати позиції та нищити противника. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

