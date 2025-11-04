"Росіяни захопили до 85% Покровська": журналіст розповів, чи змінив щось український "контрнаступ"

Українські військові на фронті / © ТСН

Російська армія захопила близько 85% Покровська. Поки що немає ознак, що український «контрнаступ» змінює ситуацію.

Про це заявив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

«Російські війська захопили близько 85% Покровська, і наразі немає ознак, що український „контрнаступ“ на півночі міста змінює ситуацію на місці», — йдеться в повідомленні журналіста.

Водночас він зауважив, що наразі з центру Покровська поки немає відео боїв, обстрілів, дронових атак чи символічного підняття прапорів.

Мапа захоплених територій Покровська / © Х-сторінка Юліана Рьопке

Яка ситуація у Покровську зараз?

Нагадаємо, 4 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що їхні спецпризначенці продовжують операцію у Покровську. Вони провели успішну десантну операцію та зайняли визначені рубежі, а також пробили наземний коридор для приєднання додаткових сил. Основна мета — ліквідація спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Цікаво, що президент України Володимир Зеленський заявив — йому «нічого невідомо» про проведення будь-якої спецоперації ГУР у Покровську. Зеленський підтвердив, що «була висадка» спецпризначенців розвідки, але наголосив, що їхні дії є частиною загальних операцій Генштабу та ЗСУ, про які «важливо не говорити». Глава держави підкреслив, що головним «парканом» для росіян є Збройні сили, які стримують ворога.

Старший офіцер 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак повідомив, що на сьогодні на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворог посилив тиск, активно застосовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби. Росіяни використовують тактику інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись приховано підійти до позицій. Попри труднощі, українські військові продовжують утримувати позиції та нищити противника. Ситуація залишається складною, але контрольованою.