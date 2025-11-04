- Дата публікації
"Росіяни захопили до 85% Покровська": журналіст розповів, чи змінив щось український "контрнаступ"
За словами Юліана Рьопке, український «контрнаступ» на півночі Покровська поки не змінює ситуацію на місці.
Російська армія захопила близько 85% Покровська. Поки що немає ознак, що український «контрнаступ» змінює ситуацію.
Про це заявив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.
«Російські війська захопили близько 85% Покровська, і наразі немає ознак, що український „контрнаступ“ на півночі міста змінює ситуацію на місці», — йдеться в повідомленні журналіста.
Водночас він зауважив, що наразі з центру Покровська поки немає відео боїв, обстрілів, дронових атак чи символічного підняття прапорів.
Яка ситуація у Покровську зараз?
Нагадаємо, 4 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що їхні спецпризначенці продовжують операцію у Покровську. Вони провели успішну десантну операцію та зайняли визначені рубежі, а також пробили наземний коридор для приєднання додаткових сил. Основна мета — ліквідація спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.
Цікаво, що президент України Володимир Зеленський заявив — йому «нічого невідомо» про проведення будь-якої спецоперації ГУР у Покровську. Зеленський підтвердив, що «була висадка» спецпризначенців розвідки, але наголосив, що їхні дії є частиною загальних операцій Генштабу та ЗСУ, про які «важливо не говорити». Глава держави підкреслив, що головним «парканом» для росіян є Збройні сили, які стримують ворога.
Старший офіцер 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак повідомив, що на сьогодні на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворог посилив тиск, активно застосовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби. Росіяни використовують тактику інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись приховано підійти до позицій. Попри труднощі, українські військові продовжують утримувати позиції та нищити противника. Ситуація залишається складною, але контрольованою.