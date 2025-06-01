Росіяни захопили новий населений пункт на Сумщині — Deep State

Російські військові / © Associated Press

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У ніч проти 1 червня 2025 року стало відомо, що росіяни окупували Володимирівку на Сумщині.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

“Мапу оновлено. Ворог окупував Володимирівку”, — йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що Володимирівка — село в Україні, розташоване у складі Хотінської селищної громади Сумського району Сумської області. Населення становить 149 осіб. До 2016 року село входило до складу Олексіївської сільської ради.

Село лежить поблизу державного кордону з Росією — за 1 км від нього. Найближчі населені пункти — Новомиколаївка та Гордіївка (Курська область, РФ), які розташовані на відстані до 2 км. Через Володимирівку протікає річка Снагість — ліва притока Сейму.

Нагадаємо, мапи DeepState свідчать про те, що росіяни впритул підійшли до Юнаківки на Сумщині. Наразі у "сірій зоні" перебувають Водолаги та Костянтинівка.

Якщо ворогу вдасться зайняти це село Юнаківка, а також навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах.

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Через бойові дії у Сумській області оголошена обов’язкова евакуація. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.