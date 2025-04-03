Росіяни захопили село у Запорізькій області: куди далі рухають окупанти

Війна в Україні триває / © Associated Press

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Російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер заявив, що частини російської 7-ї повітряно-десантної дивізії просунулися на північ від Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного). Підтвердження цій заяві ISW не знайшов. Тут лише зауважують, що 1 і 2 квітня російські війська здійснювали наступальні операції на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та на північний захід від Роботиного в районі Степового, Малих Щербаків і Кам’янського.

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Раніше повідомлялося, що російські війська готуються до нового військового наступу в найближчі тижні, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.