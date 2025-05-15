Ситуація на фронті складна / © Getty Images

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Російські загарбники окупували село Нове Краматорського району Донецької області.

Про це у четвер, 15 травня, повідомили аналітики проєкту DeepState.

Згідно з оновленою мапою, росіяни захопили село Нове, а також просунулися у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки.

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Нагадаємо, 1 травня аналітики DeepState повідомили, що за квітень 2025 року росіяни окупували 175 кв. км територій.Ннайбільше ворог просунувся біля Сухої Балки та Калинового Донецької області — орієнтовно це 50 кв. км, або майже третина втрат за минулий місяць.

4 травня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Зелене Поле — село у Донецькій області.