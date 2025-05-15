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- Війна
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Росіяни захопили ще один населений пункт у Донецькій області — DeepState
Окупанти просувають на Донеччині — за даними аналітиків, вони захопиои село Нове.
Російські загарбники окупували село Нове Краматорського району Донецької області.
Про це у четвер, 15 травня, повідомили аналітики проєкту DeepState.
Згідно з оновленою мапою, росіяни захопили село Нове, а також просунулися у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки.
Нагадаємо, 1 травня аналітики DeepState повідомили, що за квітень 2025 року росіяни окупували 175 кв. км територій.Ннайбільше ворог просунувся біля Сухої Балки та Калинового Донецької області — орієнтовно це 50 кв. км, або майже третина втрат за минулий місяць.
4 травня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Зелене Поле — село у Донецькій області.