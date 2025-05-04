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- Війна
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Росіяни захватили ще один населений пункт у Донецькій області — DeepState
Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.
Російські військові окупували Зелене Поле — село у Донецькій області, а також просунулися в районі ще двох населених пунктів.
Про це у неділю, 4 травня, повідомили аналітики проєкту DeepState.
«Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Нового та Новомихайлівки», — йдеться у повідомленні.
У кінці квітня аналітики DeepState констатували, що російські війська окупували Суху Балку та просунулися в районі трьох населених пунктів в Донецькій області.
Аналітики повідомили, що за квітень 2025 року російські загарбники окупували 175 кв. км територій, найбільше ворог просунувся біля Сухої Балки та Калинового Донецької області — орієнтовно це 50 кв км, або майже третина втрат за минулий місяць.