ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Російські військові окупували Зелене Поле — село у Донецькій області, а також просунулися в районі ще двох населених пунктів.

Про це у неділю, 4 травня, повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Нового та Новомихайлівки», — йдеться у повідомленні.

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У кінці квітня аналітики DeepState констатували, що російські війська окупували Суху Балку та просунулися в районі трьох населених пунктів в Донецькій області.

Аналітики повідомили, що за квітень 2025 року російські загарбники окупували 175 кв. км територій, найбільше ворог просунувся біля Сухої Балки та Калинового Донецької області — орієнтовно це 50 кв км, або майже третина втрат за минулий місяць.