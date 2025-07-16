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- Війна
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Росіяни замаскували сліди удару по кораблю ЧФ у Севастополі: фото від "Атеш"
На верхній палубі військового судна Чорноморського флоту РФ помітні руйнування, які росіяни маскують сіткою, а з борту відкачують воду.
Агенти партизанського руху «Атеш» зафіксували замасковані сліди ракетного удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Пошкодження вказують на те, що удар досягнув своєї цілі.
Про це йдеться у заяві «Атеш» у Мережі.
Агенти руху проводять активну розвідку об’єктів Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Так, у районі Кілен-бухти партизани помітили корабель з явними слідами пошкоджень після ракетного удару з боку Сил оборони України.
На верхній палубі військового судна видно руйнування, які росіяни намагаються приховати за допомогою сітки. Цей корабель супроводжують буксирні катери. З борту судна відкачують воду, що може вказувати на затоплення внутрішніх відсіків і серйозні пошкодження корпусу.
«Це пряме підтвердження того, що удар досяг мети», — зазначили в «Атеш».
За даними агентів руху, на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Бортовий номер судна зафарбований і це ще одна спроба ворога приховати втрати.
Партизани передали усі зібрані дані Силам оборони України для подальшого вогневого впливу.
До слова, 6 липня морські та повітряні дрони атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Зауважимо, саме у Новоросійську ворог тепер ховає свої військові кораблі після того, як Сили оборони вигнали їх своїми ударами з окупованого Криму.