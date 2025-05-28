Росіяни запускають рекордну кількість "Шахедів": Ігнат про нову тенденцію та загрозу

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Останні дні російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні "Шахедів" за одну атаку. Ця тактика може свідчити про те, що тенденція йде до збільшення атак безпілотниками.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

З його слів, протягом трьох днів росіяни здійснюють нові рекордні атаки. Саме тому, попереджає він, не можна виключати, що тенденція йде до збільшення.

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“Ми бачимо не лише дрони ударного типу, трохи менше половини летить дронів-імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО”, - пояснив Юрій Ігнат.

Армія РФ хоче, щоб ці безпілотники ставали хибними цілями й на них витрачались ресурси.

Ігнат додав, що Росія здатна збільшувати кількість "Шахедів" і має ресурси для цього. Попри це, ворог не зможе нескінченно виготовляти ударні БпЛА, адже це потребує величезних коштів.

Як повідомлялося, раніше Юрій Ігнат розповів про тактику РФ під час атак БпЛА на Україну. Зокрема, ворог влаштовує групові нальоти дронів на один населений пункт.

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Нагадаємо, що під час атак армія РФ застосовує нові дрони. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу 24 травня. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Окрім того, 26 травня війська РФ вперше за період повномасштабної війни атакували Харків FPV-дроном з бойовою частиною. Це нова, ще підступніша загроза, що свідчить про спробу знайти “вразливі місця” в обороні міста.

Дата публікації 12:32, 25.05.25 Кількість переглядів 216 Дрон РФ влучив поруч з укриттям у столиці – відео 18+