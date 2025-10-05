ТСН у соціальних мережах

Росіяни запустили декілька партій "Шахедів" по Україні: куди наразі прямують дрони

Де зараз летять російські ударні дрони “Шахед”.

Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

Російські війська проводить масовану нічну атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" на Україну, цілячись по об'єктах у центральних та північно-східних регіонах.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, фіксуючи рух БпЛА у напрямку великих міст.

Основні напрямки ударів:

  • Чернігівщина під загрозою: Зафіксовано рух ворожих дронів у центрі Чернігівської області, що тримають курс на Чернігів. Мешканців обласного центру та прилеглих районів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

  • Полтавщина (Миргород): БпЛА було помічено на півночі Полтавської області. Основний напрямок руху – Миргород, де розташовані важливі військові об'єкти.

  • Сумщина (Тростянець): Група "Шахедів" рухається у південній частині Сумщини, прямуючи до міста Тростянець.

  • Харківщина (Богодухів): На півночі Харківської області також фіксується активність ворожих дронів із курсом на Богодухів.

Місцева влада та військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі, 5 жовтня, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкодження обладнання та знеструмлення у трьох областях. Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ “Запоріжжяобленерго”.

Новина доповнюється
