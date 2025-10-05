- Дата публікації
Росіяни запустили декілька партій "Шахедів" по Україні: куди наразі прямують дрони
Де зараз летять російські ударні дрони “Шахед”.
Російські війська проводить масовану нічну атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" на Україну, цілячись по об'єктах у центральних та північно-східних регіонах.
Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, фіксуючи рух БпЛА у напрямку великих міст.
Основні напрямки ударів:
Чернігівщина під загрозою: Зафіксовано рух ворожих дронів у центрі Чернігівської області, що тримають курс на Чернігів. Мешканців обласного центру та прилеглих районів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Полтавщина (Миргород): БпЛА було помічено на півночі Полтавської області. Основний напрямок руху – Миргород, де розташовані важливі військові об'єкти.
Сумщина (Тростянець): Група "Шахедів" рухається у південній частині Сумщини, прямуючи до міста Тростянець.
Харківщина (Богодухів): На півночі Харківської області також фіксується активність ворожих дронів із курсом на Богодухів.
Місцева влада та військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі, 5 жовтня, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкодження обладнання та знеструмлення у трьох областях. Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ “Запоріжжяобленерго”.