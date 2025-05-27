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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни застосовують нові боєприпаси "Бандероль": в ЗСУ повідомили про головну загрозу

Маса вибухової речовини цього боєприпасу становить приблизно 150 кг.

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Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Росіяни застосовують нові боєприпаси "Бандероль": в ЗСУ повідомили про головну загрозу

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів про нові боєприпаси ворога / © Associated Press

На півдні України було зафіксовано близько 20 випадків застосувань ворогом нових боєприпасів «Бандероль».

Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Ми — Україна».

«Близько двох десятків застосувань цього боєприпасу зафіксовано», — зазначив він.

За його словами, цей боєприпас — щось середнє між БпЛА та крилатою ракетою. Запускають їх з БпЛА, таких як «Байрактар» — «Оріон».

«Маса вибухової речовини — приблизно 150 кг. Це уламково-фугасні боєприпаси. Основна загроза — в його дальності, росіяни заявляють, що він летить на 700 км, проте ми фіксували близько 310-320. Крім того, в нього доволі висока швидкість — до 480 км на годину», — пояснив речник Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що на півдні ворог активізував авіацію і збільшив кількість ударів БпЛА. Водночас загарбники не зменшують штурмові дії та артобстріли по позиціях ЗСУ.

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