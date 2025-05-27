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- Війна
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Росіяни застосовують нові боєприпаси "Бандероль": в ЗСУ повідомили про головну загрозу
Маса вибухової речовини цього боєприпасу становить приблизно 150 кг.
На півдні України було зафіксовано близько 20 випадків застосувань ворогом нових боєприпасів «Бандероль».
Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Ми — Україна».
«Близько двох десятків застосувань цього боєприпасу зафіксовано», — зазначив він.
За його словами, цей боєприпас — щось середнє між БпЛА та крилатою ракетою. Запускають їх з БпЛА, таких як «Байрактар» — «Оріон».
«Маса вибухової речовини — приблизно 150 кг. Це уламково-фугасні боєприпаси. Основна загроза — в його дальності, росіяни заявляють, що він летить на 700 км, проте ми фіксували близько 310-320. Крім того, в нього доволі висока швидкість — до 480 км на годину», — пояснив речник Сил оборони півдня України.
Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що на півдні ворог активізував авіацію і збільшив кількість ударів БпЛА. Водночас загарбники не зменшують штурмові дії та артобстріли по позиціях ЗСУ.
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