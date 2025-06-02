Росіяни застосовують нову тактику розвідки у Херсоні: військовий розкрив хитру схему

Один з російських FPV-дронів / © Defense Express

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Росіяни застосовують нову тактику розвідки у Херсоні.

Про це повідомив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

Військовий пояснив, що російські окупанти ставлять на FPV великі котушки з оптикою, великі батареї, високоякісні камери та мінімальний заряд боєкомплекту.

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«Такі дрони залітають ± на 2 км у місто від річки та проводять розвідку, яку неможливо здійснити звичайними мавіками. Після цього застосовують відповідні засоби вогневого ураження: від КАБів до скидів дронами», — розповів Бунятов.

Нагадаємо, ворог використовує нову тактику застосування дронів по Україні. Наразі спостерігається чітка тенденція, що кількість ворожих безпілотників, щонайменше від грудня 2024 року, з кожним місяцем постійно зростає.