Росіяни застосовують успішну тактику геноциду - військовий попередив про небезпеку

Російські військові / © Associated Press

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Військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко попереджає, що попри відсутність масштабних проривів на фронті, російське просування продовжується щодня — і ця стратегія є ефективною. На його думку, це не просто «повільна війна», а справжня форма геноциду, яка роз’їдає Україну зсередини і водночас зміцнює імперські амбіції Кремля.

Про це він написав у своїй соцмережі Facebook.

«Чи то пропаганда, чи то просто так трапилося, але ми чомусь не надто зосереджуємося на значенні постійного просування росіян уперед. От сьогодні зранку прийшло повідомлення про просування у районі чотирьох сіл», — зазначає Луценко.

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Він визнає, що теза про «повільність» російського наступу вигідна — як для внутрішньої мобілізації, так і для переконання міжнародних партнерів. Але така оцінка, на його думку, є самообманом.

«Нам вигідна теза про те, що територіальні здобутки росіян — мізерні порівняно з цілями, які перед собою ставлять вони: геноцид українського народу і знищення української державності. Мовляв, такими темпами нас не знищити. Але ж давайте будемо чесними, а не дурними. Це не так!»

За словами військового, Росія веде війну таким чином, щоб уникати економічного перевантаження та внутрішнього напруження. Окупанти поступово відкушують українську територію, уникаючи великих втрат і зберігаючи темп.

«Це успішна тактика геноциду. Вона дуже добре працює. Українська держава через обстріли, через роз’їдання все нових і нових територій фронтом повільно, але тане. І ця повільність, на яку ми розраховуємо — вона зовсім не є константою», — наголошує він.

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За його словами, середній темп просування РФ у травні–червні сягав 15 км²/добу. Це майже втричі більше, ніж узимку.

«Повільний темп інколи буває зовсім не повільним. В будь-який момент ми можемо побачити, що швидкість просування у той чи інший тиждень зросла в 5, в 10 разів».

Луценко звертає увагу: окупація навіть незначних територій слугує для росіян джерелом психологічної сили. Це не просто кілометри — це символ віри у власну правоту, що продовжує живити війну.

«Оце, назване нашою пропагандою „повільним“, просування — це і є те, чим живуть і радуються росіяни у цій війні. Це основа їх віри і надії на подальшу перемогу».

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«Оці кілометри з’їденої української землі і тисячі вбитих/покалічених українців живлять їх віру, їх релігійний світогляд, їх імперію… Це привід усьому світу продовжувати боятися росіян, а росіянам — пишатися собою».

Луценко переконаний: головне — зупинити «харчування» Росії за рахунок української землі. Важливо не дозволити їй просуватися, навіть якщо йдеться про лічені кілометри. Саме тоді РФ почне «голодувати» як система.

«Забрати у росіян віру у перемогу — це питання 5 чи 20 квадратних кілометрів у день, це питання кількох посадок щодоби. Це реально, з урахуванням технологій і ресурсів, які є у нас і у наших країн-помічників».

Окремо він підкреслив, що проблема не вирішується простою мобілізацією.

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«Ні, нам не реально мобілізувати більше людей, щоб тримати території. Ми це безуспішно намагаємося уже котрий рік. Треба інші шляхи, і вони є».

Він закликав не піддаватися ілюзії «повільної» війни. Росія веде знищення України послідовно й ефективно, а єдиний спосіб її зупинити — це позбавити віри в перемогу, яку вони живлять кожним зайнятим метром. Тому затягування війни — це не безпечна стратегія, а ризикована гра на виснаження, в якій перевага — не на нашому боці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що командир підрозділу TERRA Микола Волохов розповів, що росіяни накопичують війська для прориву на фронті, зокрема на Харківщині. За його словами, окупанти щодня здійснюють понад 20 штурмів, діючи малими групами, аби виявити слабкі місця в українській обороні та реалізувати свій потенціал за 50 днів.

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