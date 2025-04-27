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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
425
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Росіяни зайняли чотири села на Сумщині і можуть наблизитись до Сум - ISW

Росіяни захопили 4 населені пункти на північ від Сум

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські війська не припиняють атак на Сумщині, прагнучи наблизитися до Сум і створити буферні зони для забезпечення артилерійської підтримки в майбутніх боях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські окупанти продовжують наземні атаки на Сумщині, намагаючись створити буферну зону в прикордонній зоні. Вони стверджують про захоплення чотирьох населених пунктів та окупацію 90 квадратних кілометрів, хоча підтверджених успіхів поки не мають.

Аналітики ISW повідомляють, що російські війська захопили чотири населені пункти на північний схід від Сум: Новеньке, Басівку, Журавку та Веселівку. Окупанти контролюють близько 54 квадратних кілометрів у Сумській області станом на 26 квітня. Протягом 25 і 26 квітня вони атакували райони Журавки, Біловодів та Локні.

Нагадаємо, українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
425
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