Російські військові / © Associated Press

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Російські війська не припиняють атак на Сумщині, прагнучи наблизитися до Сум і створити буферні зони для забезпечення артилерійської підтримки в майбутніх боях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські окупанти продовжують наземні атаки на Сумщині, намагаючись створити буферну зону в прикордонній зоні. Вони стверджують про захоплення чотирьох населених пунктів та окупацію 90 квадратних кілометрів, хоча підтверджених успіхів поки не мають.

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Аналітики ISW повідомляють, що російські війська захопили чотири населені пункти на північний схід від Сум: Новеньке, Басівку, Журавку та Веселівку. Окупанти контролюють близько 54 квадратних кілометрів у Сумській області станом на 26 квітня. Протягом 25 і 26 квітня вони атакували райони Журавки, Біловодів та Локні.

Нагадаємо, українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.