Російські окупанти сповільнили наступ в Україні / © ТСН.ua

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Наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, але вони «не призвели до збільшення темпів просування» окупаційної армії в Україні.

Про це у суботу, 5 квітня, повідомило розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії.

У березні російські окупаційні війська найактивніше діяли в центральній частині Донецької області, але їм не вдалось покращити своїх оперативних позицій, зазначили британські розвідники.

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При цьому українські війська також проводили тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська.

За оцінками британської розвідки, в березні 2025 року російські війська, ймовірно, захопили 143 квадратні кілометри української території, що в середньому становить менш, ніж 5 квадратних кілометрів на добу.

«Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів», — ідеться в огляді.

Нагадаємо, військовий аналітик Сергій Кузан вважає, що під час свого весняного наступу російська армія може посунути на північ Харківської області та на Сумську область.