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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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436
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Росіяни збільшили кількість "Калібрів" на підводних човнах: що це означає

Підводні човни РФ несуть більше ракет, ніж раніше — потенціал ударів зріс.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський підводний човен

Російський підводний човен / © Associated Press

Російські військові збільшили кількість крилатих ракет «Калібр» на своїх підводних човнах від чотирьох до шести.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, з боку ворога не було жодних змін в акваторії морів. Росіяни не виводили додаткових суден, хоча розосередження корабельного складу було у Новоросійську.

«Імовірніше за все, очікували якихось неприємностей, але це припущення. Сам факт те, що вони розосереджували. Зараз перебуває один носій — підводний човен. Як ви бачите, статистика зараз виглядає трошки по-іншому. Раніше ви бачили підводний човен з чотирма можливими „Калібрами“, зараз — це вже шість можливих ракет», — розповів речник ВМС.

Він пояснив, що росіяни таким чином вирішили підвищити бойові спроможності ракетоносіїв задля завдавання ударів.

«Основний тип човнів, які окупанти наразі використовують — це підводні човни, тому що це більш безпечно для них. І враховуючи те, що в морі здебільшого перебуває саме такий тип носіїв, нагадую, їх три у них у складі Чорноморського флоту. Всі вони 636 проєкту, крім ще одного підводного човна „Алроса“, але він не є носієм, він виконує патрулювальну функцію більше. Але коли в них є носії в морі — це, як правило, підводні човни, тому, імовірніше за все, вони в такий спосіб вирішили його бойові спроможності підвищити для того, щоб мати більше можливостей, щоб завдавати ударів«, — пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, вранці 21 квітня у Чорному морі перебував один російський корабель-носій «Калібрів» загальним залпом до шести ракет.

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