Росіяни збільшили кількість штурмів на важливому напрямку фронту: у Генштабі розповіли про ситуацію

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / © ТСН.ua

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Російські окупанти збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Минулої доби було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Окупанти завдали 135 авіаційних ударів, скинули 249 керованих бомб. Крім цього ворог здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.

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На Покровському напрямку за минулу добу російські окупанти 31 раз намагались штурмувати українські позиції. Росіяни намагались прорватись в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного. Зазначимо, що інтенсивність штурмів окупаційної армії тут зросла.

Крім того спроби штурмів росіян були зафіксовані на таких ділянках фронту:

На Лиманському напрямку росіяни атакували українські позиції 18 разів біля різних населених пунктів.

На Торецькому напрямку окупаційна армія РФ здійснила 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти за добу намагались чотири рази просунутись вглиб.

На Оріхівському напрямку вдалось відбити одну російську атаку.

На Курщині відбулись 23 бойові зіткнення. Українські оборонці також були під обстрілами російської артилерії та авіації.

Нагадаємо, за даними DeepState, окупанти просунулись на кількох напрямках.