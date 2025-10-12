ТСН у соціальних мережах

Росіяни зіткнуться з дефіцитом війська: аналітик назвав дату

За останні місяці Росія зазнає колосальних втрат на війні з Україною.

Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Російська армія щомісяця втрачає на фронті орієнтовно 30 тисяч бійців. Майже стільки Росії вдавалося набирати до війська, це дозволяло військовому командуванню продовжувати тактику «м’ясних» штурмів. Однак ситуація наразі може змінитися.

Про це в етері «24 Каналу» зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Аналітик прогнозує, що для Росії 2026 рік буде суттєво відрізнятися від 2024 — 2025 років саме з економічних причин.

«У зв’язку з цим дефіцит особового складу буде збільшуватись. Це означатиме, що росіянам доведеться визначати пріоритетність напрямків, фокусуватися на найважливіших. Тоді українські сили зможуть ефективніше контролювати ситуацію та позбавляти росіян наступального потенціалу», — сказав Самусь.

Раніше повдомлялося, що у Росії вперше від початку війни будуть зменшені військові витрати. На тлі війни виник серйозний дефіцит військових витрат. Російський уряд вже затвердив новий проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому з’явились оновлені дані щодо 2025 року, які прогнозують падіння економічного зростання до 1% з 4,3% минулого року.

