Росіяни зменшили активність у Покровську: всі сили хочуть кинути на захоплення іншого міста

Покровськ / © Getty Images

Темпи просування російських військ на Покровському напрямку сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися до північної частини Мирнограда, що є незначним досягненням окупантів порівняно з їхніми здобутками за останні дні.

Представник 7-го корпусу швидкого реагування повітряно-десантних військ України Сергій Окішев заявив, що російські війська не прагнуть закріпитися в самому Покровську, а продовжують спроби прорватися через місто до його північної околиці. Окішев зазначив, що українські війська частково відновили свою логістику на північ від Покровська і доправили боєприпаси до міста.

Нагадаємо, Україна вже майже два роки стримує російський наступ на Покровськ і не готова поступатися територією Москві. Але утримання міста, коли тривають вуличні бої, несе великі ризики — значні втрати серед українських військових і техніки, що є критичним для країни, яка суттєво поступається у чисельності й стикається з гострою нестачею особового складу.

Контроль Росії над Покровськом також може відкрити шлях до подальшого наступу на захід — у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.

Аналітики зазначають, що відступ із Покровська міг би дати українським військам нові переваги, якщо вони зможуть утримати позиції поруч до настання зими.