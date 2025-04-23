Росіяни змінюють тактику на Донеччині для нового прориву: експерт окреслив небезпеку

Танк.

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Армія РФ здійснює постійні атаки на Покровському напрямку. Однак зараз не йдеться про можливість оточення Покровська. Наразі окупанти не мають достатньо сил, щоб створити кільце навколо міста.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі " Суспільне ".

"Їхній пік наступу на Покровськ давно минув. Вони можуть намагатися там атакувати і влаштовувати бойові зіткнення. Їх там буде багато, але, скажімо так, без якісного наповнення", — висловився Попович.

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З його слів, більш реальною загрозою є поступове просування росіян у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. Лінія фронту перебуває в безпосередній близькості до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями.

"Якщо вони прорвуться на територію Дніпропетровщини, просто прорвуться на якійсь ділянці — це буде ще один плюс, з їхньої точки зору, для їхньої переговорної позиції", — вважає Денис Попович.

Як повідомлялося, РФ щосили намагається знищити важливе місто на Донеччині. Окупанти на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів.

Дата публікації 15:25, 15.04.25 Кількість переглядів 107 Який вигляд має Покровськ на Донеччині