Росіяни змінюють тактику війни на Донеччині: експерт заявив про небезпеку

Російська армія. / © Associated Press

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Стратегічно армія РФ програє, а тому зараз окупанти намагаються змінити тактику ведення війни. Зокрема, біля Покровська на Донеччині.

Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, повідомляє FREEДOM.

“За останні 2-3 дні вони знову змінили тактику: намагаються заходити до Покровська із заходу, зі сходу, виходити на околиці. Зараз активно використовують легку техніку, особливо з урахуванням погодних умов. З’явилася “зеленка”, в якій можна ховатися. Завдання російських окупантів зараз — перекрити трасу Покровськ-Костянтинівка, але нічого не виходить”, - наголосив експерт.

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Своєю чергою, українські військові створили потужні позиції та завдають контрударів. Так, за останній тиждень на Покровському напрямку ЗСУ здійснили десятки контратак та покращили позиції. Маломуж наголошує, що зараз у росіян вже немає потенціалу - як рік тому, коли вони йшли малими або великими штурмовими групами.

“Усі завдання, які Путін ставив, а саме - повністю заволодіти Покровськом, вийти на Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, провалилися. Ці плани спочатку озвучувалися офіційно, потім ворог сам зрозумів, що вони не спрацюють. Зараз цей сценарій нереалізований, як і на інших напрямках”, - наголосив військовий експерт.

Маломуж також наголошує на тому, що ворог втрачає близько 1300 і більше осіб на день, і армія РФ не має змоги поповнити такі втрати.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили про те, де просування російських військ та успіхи ЗСУ на фронті. ЗСУ відновили положення у Лисівці на Донеччині.

Дата публікації 16:30, 05.05.25 Кількість переглядів 1 Досягли, чого прагнули! Сирський про цілі Курської операції