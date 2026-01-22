Росіяни змінили тактику на одному з напрямків фронту: над якими містами нависає загроза

ЗСУ на фронті / © ТСН

Ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається складною, проте контрольованою українськими захисниками. Збройні сили України впевнено утримують східну та південну частини міста, змушуючи ворога шукати нові шляхи для наступу. Зрозумівши безперспективність безпосередніх штурмів, російське командування змінило тактику.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з позивним «Історик».

За словами військового, окупанти припинили масові лобові атаки на позиції українських оборонців у самому місті. Натомість вони зосередили зусилля на флангових маневрах із західного боку.

«Росіяни намагаються вибити нас з позицій відділення. Однак, станом на сьогодні, їм це не вдається», — зазначив офіцер.

Ворог намагається просуватися вздовж річки Вовча, концентруючи сили в районах населених пунктів Синельникове, Вільча та Грабське.

Мета цих дій очевидна — обійти місто та створити загрозу оточення для українського гарнізону. Проте підрозділи ЗСУ успішно стримують натиск противника, не даючи йому закріпитися на нових рубежах.

Не маючи значних успіхів у наземних операціях, російська армія вдається до своєї традиційної варварської стратегії — повного знищення населеного пункту. Офіцер 58-ї бригади наголосив, що окупанти активно використовують тактику «випаленої землі».

По житловій забудові та цивільній інфраструктурі Вовчанська безперервно завдаються удари керованими авіаційними бомбами (КАБами) та важкою артилерією.

Таким чином ворог намагається знищити будь-які укриття та оборонні позиції, перетворюючи місто на руїни, непридатні для оборони.

Нагадаємо, за словами народного депутата Романа Костенка, нині Росія щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових, тоді як Сили оборони України знищують у середньому 25–30 тисяч окупантів. Такий баланс дозволяє ворогу перекривати втрати і продовжувати наступальні дії.

На думку Костенка, перелам на фронті можливий у разі зростання російських втрат до приблизно 50 тисяч на місяць — саме за таких показників РФ відчує гострий дефіцит живої сили й втратить спроможність проводити масштабні наступальні операції.