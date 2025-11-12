- Дата публікації
Росіяни знову лізли в тил ЗСУ на Сумщині через труби: чим завершилося
Ворог знову намагався проникнути в тил ЗСУ через підземні комунікації.
Російські військові кореспонденти повідомляють про чергову невдалу спробу окупаційних військ зайти в тил Збройних Сил України на території Сумської області, використовуючи підземні комунікації.
Про це заявив журналіст Андрій Цаплієнко у соцмережах.
За його словами, російські війська знову спробували використати труби або інші підземні тунелі для прихованого проникнення, щоб обійти основні позиції ЗСУ.
«Українські військові чекали росіян: половина ліквідована, інша половина — намагається вижити,» — цитує Цаплієнко дані щодо результатів операції.
Таким чином, спроба ворога проникнути в тил українських захисників зазнала краху, завдяки готовності Сил оборони.
Нагадаємо, внаслідок військової агресії Російської Федерації в місті Суми сталося часткове знеструмлення. Частина споживачів залишилася без електропостачання.
На Запорізькому напрямку фронту фіксується просування російських військ. Згідно з повідомленнями Сил оборони півдня, противник окупував низку населених пунктів. Також там підтвердили окупацію села Рівнопілля.