Росіяни знову не дорахуються майже тисячі окупантів та техніки: які втрати ворога 22 березня

Росіяни зазнають шалених втрат на полі бою.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 287 880 осіб.

Про це 22 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 287 880 (+940) осіб

  • танків — 11 793 (+3)

  • бойових броньованих машин — 24 263 (+1)

  • артилерійських систем — 38 638 (+30)

  • РСЗВ — 1 694 (+3)

  • засоби ППО — 1 336 (+3)

  • гелікоптерів — 350 (+1)

  • БПЛА оперативно — тактичного рівня -190 870 (+1 885)

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 639 (+121)

  • спеціальної техніки — 4 098 (+2)

Нагадаємо, у Донецькій області бійці збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою дрона. Після аварійного приземлення екіпаж гелікоптера спробував врятуватися, але бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» ліквідували їх.

Наступна публікація

