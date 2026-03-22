Росіяни знову не дорахуються майже тисячі окупантів та техніки: які втрати ворога 22 березня
Росіяни зазнають шалених втрат на полі бою.
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 287 880 осіб.
Про це 22 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 287 880 (+940) осіб
танків — 11 793 (+3)
бойових броньованих машин — 24 263 (+1)
артилерійських систем — 38 638 (+30)
РСЗВ — 1 694 (+3)
засоби ППО — 1 336 (+3)
гелікоптерів — 350 (+1)
БПЛА оперативно — тактичного рівня -190 870 (+1 885)
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 639 (+121)
спеціальної техніки — 4 098 (+2)
Нагадаємо, у Донецькій області бійці збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою дрона. Після аварійного приземлення екіпаж гелікоптера спробував врятуватися, але бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» ліквідували їх.