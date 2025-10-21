Росіяни знову поширюють фейки про Херсон: ЗСУ показали реальну ситуацію

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Попри заяви російських пропагандистів про нібито висадження штурмових груп у Херсоні, армія РФ не має жодного просування до міста. Всі населені пункти поблизу залишаються під контролем українських військових.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Олександр Завтонов у коментарі LIGA.net.

За його словами, вже понад тиждень ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито висадження російських штурмових груп у районі острова Карантинний.

«Вони намагаються створити картинку для внутрішнього споживача про нібито успішні операції. Однак насправді жодного просування окупаційних військ у передмісті Херсона немає. Всі райони, зокрема Садове й Антонівку, контролюють українські підрозділи», — наголосив представник ВМС.

Завтонов уточнив, що атаки ворога фіксуються переважно в районах залізничного та Антонівського мостів.

Російські війська діють невеликими групами піхоти, розраховуючи на ефект несподіванки. Погодні умови — дощ, туман і сильний вітер — частково ускладнюють роботу безпілотників обох сторін.

Минулої доби, 20 жовтня, українські морпіхи відбили одну атаку противника на лівому березі Дніпра. Ще дві спроби висунутися в напрямку позицій ЗСУ завершилися для окупантів відступом після вогневого впливу.

Представник ВМС ЗСУ підкреслив, що всі ці повідомлення російських ЗМІ не мають під собою жодних реальних підстав.

«Такі заяви існують лише у хворій уяві російських воєнних злочинців. Вони потрібні, щоб викликати паніку серед цивільних та створити ілюзію перемог на тлі невдач на фронті», — заявив Завтонов.

Українські військові запевняють: ситуація у Херсоні стабільна, місто та навколишні райони контролюють Збройні сили України.

Водночас командування наголошує, що ворог не припиняє спроб вести інформаційно-психологічні операції, щоб дискредитувати ЗСУ та приховати власні втрати.

Нагадаємо, моніторинговий проєкт DeepState наголошує, що найближчі тижні стануть критичними для Сил оборони в Куп’янську. За їхніми даними, ситуація в місті залишається складною, оскільки ворожі групи, які проникали до міста останні чотири тижні, змогли накопичити достатню кількість піхоти і намагаються рухатися до південної частини населеного пункту.