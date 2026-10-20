Росіяни знову вдарили по залізниці: на Житомирщині після удару спалахнули пожежі

Росіяни вдарили по Житомирщині / © ДСНС

Реклама

На Житомирщині внаслідок чергової російської атаки зафіксували влучання по цивільній та залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Реклама

Після ударів виникли пожежі. Одну з них рятувальники наразі продовжують ліквідовувати.

Реклама

Сапери ДСНС також обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Росіяни вдарили по Житомирщині / © ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Росіяни дедалі частіше атакують українські потяги

Нагадаємо, Росія посилила удари по пасажирських поїздах та залізничній інфраструктурі України. За даними Politico та CBC, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому понад 60% — протягом останніх восьми місяців.

Від початку року під удари також потрапили 120 пасажирських вагонів, 304 локомотиви та 43 станції.

Реклама

В «Укрзалізниці» заявляють, що атаки мають на меті ізолювати прифронтові громади, ускладнити логістику та роботу економіки. Обстріли вже призводили до загибелі й поранень залізничників та пасажирів, а також до екстрених евакуацій.

Також росіяни вдарили по Дніпру та передмістю

Вранці російські війська атакували Дніпропетровську область. Під ударом опинилися Дніпро та його передмістя.

За словами очільника ОВА Олександра Ганжі, у передмісті Дніпра пошкоджено житловий сектор: у приватних будинках понівечені дахи, вибиті вікна та зруйновані паркани.

За попередніми даними, загиблих і поранених серед цивільних немає.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів