Росіяни знищили місто: військовий розповів, що відбувається у Вовчанську

Росіяни перетворили Вовчанськ на суцільні руїни

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися серед руїн міста.

Про це повідомив Роман Коссе, підполковник, очільник пресслужби бригади «Форпост».

«Тому, що була деяка негода. Місто зруйноване. Місто не нагадує себе. Центр міста взагалі можна не знайти. Тобто, була певна негода, тумани і росіянам вдалося трохи просунутися у самому центрі міста. Зараз ситуація стабільна. Туману немає, зараз заморозки. Тобто, погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати і показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою. Тому ці наступи вже вщухли так би мовити», — сказав він.

За його словами, попри складні умови, українські війська утримують позиції.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ після численних заяв Росії щодо захоплення українських територій зазначили, що Сили оборони продовжують знищувати ворога у Покровську та Вовчанську та проводять операції з зачистки окремих районів населених пунктів, попри тиск з боку ворога.

Український інформаційний ресурс DeepState у своєму звіті за 24 грудня зафіксував лише просування росіян у Вовчанську. На оновлених інтерактивних картах проєкту південна частина міста та селище Вільча перебувають у сірій зоні.