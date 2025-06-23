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- Війна
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Росіяни зруйнували навчальний заклад на Одещині, під завалами можуть бути люди — ОВА
Російські війська вдарили по навчальному закладу на Одещині. За даними голови ОВА Олега Кіпера, під завалами можуть бути викладачі.
Внаслідок російського удару на Одещині зруйновано місцевий навчальний заклад.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, під завалами можуть перебувати люди — йдеться про дорослих із викладацького складу. Діти в момент удару в закладі не перебували, оскільки тривають канікули.
"Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", — зазначив Кіпер.
Наразі на місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару та пошук можливих постраждалих.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 червня також завдали масованого удару по Києву. Ворог бив “Шахедами” й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.