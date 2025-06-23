Росіяни зруйнували навчальний заклад на Одещині, під завалами можуть бути люди — ОВА

Вибух. / © Pexels

Реклама

Внаслідок російського удару на Одещині зруйновано місцевий навчальний заклад.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, під завалами можуть перебувати люди — йдеться про дорослих із викладацького складу. Діти в момент удару в закладі не перебували, оскільки тривають канікули.

Реклама

"Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", — зазначив Кіпер.

Наразі на місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару та пошук можливих постраждалих.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 червня також завдали масованого удару по Києву. Ворог бив “Шахедами” й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.