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- Війна
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Росію можна зупинити лише силою: експерт про необхідність ударів по РФ
Військовий експерт вважає, що удари по території РФ можуть змінити ситуацію на фронті.
Україна має завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії — адже, якщо немає ударів у відповідь, агресія буде збільшуватись.
Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в етері КИЇВ24.
«Тому, що росіяни, коли вони розуміють, що вони нічого не отримують у відповідь і вони не лякаються, продовжують підтягувати все, що тільки можливо до лінії фронту і більше атакувати. Ще раз, це країна, яка проти нас застосовує агресію і якщо не давати у відповідь, то агресія не буде зменшуватися», — зазначив Гетьман.
Він впевнений: якби Україна отримала літаки, засоби протиповітряної оборони та дозвіл бити по російській території ще в перший рік війни, фронт виглядав би інакше.
«Чим пізніше будуть дозволи на використання зброї по РФ, тим більше росіяни зможуть просуватися, і тим гірше буде ситуація на лінії фронту», — додав експерт.
Нагадаємо, росіяни намагаються вийти на околиці Лиману, який було звільнено у жовтні 2022-го.