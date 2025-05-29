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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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127
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Росію можна зупинити лише силою: експерт про необхідність ударів по РФ

Військовий експерт вважає, що удари по території РФ можуть змінити ситуацію на фронті.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Далекобійні удари

Далекобійні удари / © Tagesschau

Україна має завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії — адже, якщо немає ударів у відповідь, агресія буде збільшуватись.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в етері КИЇВ24.

«Тому, що росіяни, коли вони розуміють, що вони нічого не отримують у відповідь і вони не лякаються, продовжують підтягувати все, що тільки можливо до лінії фронту і більше атакувати. Ще раз, це країна, яка проти нас застосовує агресію і якщо не давати у відповідь, то агресія не буде зменшуватися», — зазначив Гетьман.

Він впевнений: якби Україна отримала літаки, засоби протиповітряної оборони та дозвіл бити по російській території ще в перший рік війни, фронт виглядав би інакше.

«Чим пізніше будуть дозволи на використання зброї по РФ, тим більше росіяни зможуть просуватися, і тим гірше буде ситуація на лінії фронту», — додав експерт.

Нагадаємо, росіяни намагаються вийти на околиці Лиману, який було звільнено у жовтні 2022-го.

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