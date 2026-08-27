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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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558
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Росію розірвали нові вибухи: "прилетіло" щонайменше по трьох складах Ozon — перші деталі та відео

У ніч проти 27 серпня російські міста зазнали масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися склади Ozon в Уфі, Оренбурзі та Благовєщенську, а також промислова зона у Стерлітамаку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Атака на РФ 27 серпня

Атака на РФ 27 серпня

У ніч на 27 серпня та під ранок масованої атаки українських безпілотників зазнали російські міста. Під атакою були склади маркетплейсу Ozon та промислова зона.

Про це повідомляють росіяни, які знімали роботу українських дронів біля об’єктів інфраструктури та з вікон. Ділимося першими подробицями атаки.

Масована атака ЗСУ на РФ 27 серпня: удари по складах Ozon та промзоні

Безпілотники атакували склади компанії Ozon в Оренбурзі та Уфі — як випливає з повідомлення щодо уфимського центру, там після удару евакуювали понад 800 людей.

За оперативною інформацією від росіян — постраждалих та загорянь немає. Обидва об’єкти нібито зазнали незначних пошкоджень.

Логістичний склад в Уфі зазнав більших пошкоджень, наразі він закритий на обстеження.

Очікується офіційна інформація від Сил оборони України про наслідки атаки.

Водночас у Благовєщенську також зафіксовано атаку на склад Ozon, а у Стерлітамаку удару зазнала місцева промзона.

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