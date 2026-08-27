Росію розірвали нові вибухи: "прилетіло" щонайменше по трьох складах Ozon — перші деталі та відео

Атака на РФ 27 серпня

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У ніч на 27 серпня та під ранок масованої атаки українських безпілотників зазнали російські міста. Під атакою були склади маркетплейсу Ozon та промислова зона.

Про це повідомляють росіяни, які знімали роботу українських дронів біля об’єктів інфраструктури та з вікон. Ділимося першими подробицями атаки.

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Масована атака ЗСУ на РФ 27 серпня: удари по складах Ozon та промзоні

Безпілотники атакували склади компанії Ozon в Оренбурзі та Уфі — як випливає з повідомлення щодо уфимського центру, там після удару евакуювали понад 800 людей.

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За оперативною інформацією від росіян — постраждалих та загорянь немає. Обидва об’єкти нібито зазнали незначних пошкоджень.

Логістичний склад в Уфі зазнав більших пошкоджень, наразі він закритий на обстеження.

Очікується офіційна інформація від Сил оборони України про наслідки атаки.

Водночас у Благовєщенську також зафіксовано атаку на склад Ozon, а у Стерлітамаку удару зазнала місцева промзона.

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Дата публікації 09:13, 27.08.26 Кількість переглядів 51 Атака БПЛА на Башкортостан: удари по Ozon та вибухи

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