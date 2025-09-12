ТСН у соціальних мережах

Війна
510
1 хв

Росію сколихнули вибухи через атаку дронів: спалахнув найбільший нафтоналивний порт (відео)

Сили ППО нібито збили над Ленінградською областю 30 дронів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 12 вересня в Ленінградській області РФ безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. На одному з суден спалахнула пожежа.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що сили ППО нібито збили над регіоном 30 дронів. Втім, з його слів, виникла пожежа у порті, яку ліквідують.

“У порту Приморськ ліквідовано горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає”, - поінформував російський чиновник.

Зауважимо, посеред ночі жителі Ленінградської області повідомляли про сильні вибухи. Тим часом росЗМІ пишуть, це була одна з найбільших атак на регіон.

Зауважимо, тимчасово припиняв роботу аеропорт Пулкове, що у Санкт-Петербурзі. Вночі деякі рейси скасували, а деякі - перенесли. Крім того, у місті Тосно, що за 60 км від Петербурга, зафіксовано падіння уламків.

Зауважимо, зранку в міноборони країни-агресорки відзвітували, що нібито їхні сили ППО вночі збили 221 український безпілотник над різними регіонами.

Нагадаємо, цієї ночі поблизу Москви сталися вибухи. Очільник столиці країни-агресорки Сергій Собянін скаржився, БПЛА дістаються до міста. Нібито російська ППО збила щонайменше дев’ять дронів, які рухалися у бік столиці.

Окрім того, вночі "бавовна" завітала аж до Смоленська. Внаслідок атаки виникла пожежа на одній з автозаправок. Попередньо, було зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».

