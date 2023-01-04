Росія 2023 року збільшуватиме рівень своєї агресії: історик розповів деталі

Росія взяла курс на повне знищення України в надії, що це змусить українське військово-політичне командування піти на переговори і капітулювати. У РФ сподіваються, що США раптом визнають безглуздою допомогу Україні.

Таку думку 4 січня висловив російсько-американський історик, доктор історичних наук Юрій Фельштинський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Установка Росією взята на повне знищення України, перш за все, з повітря. І, відповідно, в надії, що це змусить Україну капітулювати, а західних союзників визнати безглуздою допомогу Україні, оскільки Росія все одно не збирається відступати від своїх зовнішньополітичних цілей. Тому доти, доки західні союзники у відомому сенсі дозволяють Росії завдавати удари з повітря, Путін буде це робити. Тому що на полі бою, на землі, російська армія, як ми всі знаємо і бачимо, зазнає поразки за поразкою", — заявив Фельштинський.

Він пояснив, що масові ракетні атаки росіян триватимуть доти, доки західні союзники України даватимуть оборонну зброю замість наступальної. Водночас сьогодні Захід наважується на все більшу допомогу Україні. Це відбувається частково тому, що зникають ілюзії стосовно Путіна, мовляв, він зупиниться і перегляне своє рішення.

"Для того, щоб перемогти в цій війні, потрібна зброя, якою, перш за все, володіють Сполучені Штати. І, повторюю, в Америки немає виходу, у Європи немає виходу, вони надають допомогу Україні не тому, що вони хочуть продовження цієї війни. Найбільше на світі вони хочуть закінчення цієї війни. Але всім зрозуміло, що закінчення цієї війни неможливе через капітуляцію перед Путіним, а можливе тільки через перемогу над Російською Федерацією. Тому, повторюю, ми побачимо все більш розумну зброю. Ми побачимо все більш сучасну зброю. Ми побачимо Росію, яка відчуває все більше і більше складнощів у зв’язку з введенням війни в Україні”, — вважає Фельштинський.

Історик переконаний — оскільки Україна капітулювати не збирається, то у 2023 році Росія, найімовірніше, збільшуватиме рівень агресії. Зокрема є ризик використання ядерної зброї, наслідки чого незрозумілі й для самого Путіна.

“Чи є ризик використання ядерної зброї Путіним? Є. А чи означає це, що це єдина можливість, яку він бачить у посиленні рівня агресії? Ні, не означає. Я, загалом-то, не виключаю, що ця нова армія, яка зараз буде формуватися і буде сформована, буде кинута не тільки проти України, але, як це не дико звучить, проти країн Балтії, тому що збільшувати рівень агресії можна і в цьому напрямку”, — вважає Фельштинський.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти, які розпочали війну в Україні, повинні повернути всі незаконно захоплені українські території, включно з Кримом, видати всіх воєнних злочинців і тих загарбників, чиєю ідеєю було напасти 24 лютого, і понести покарання за злочини в незалежній державі. А доки цього не станеться, ніхто не зупинятиметься.

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