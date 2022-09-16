Росія 6 разів за ніч обстріляла Дніпропетровщину: найгарячіше було в Нікополі (фото)

Російська армія у ніч проти 16 вересня шість разів накрила вогнем Дніпропетровську область. Окупанти били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було в Нікополі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місто прилетіло понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка. Пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередачі. Обстріли спричинили чотири пожежі.

У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

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